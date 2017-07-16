Фер: верхняя планка выплат в НХЛ ниже, чем могли бы заплатить игрокам владельцы

Глава профсоюза игроков игроков НХЛ Дональд Фер высказался о потолке зарплат в лиге.



«Рады ли мы, что в лиге есть потолок зарплат? Нет. Цель потолка зарплат – установить искусственную верхнюю планку выплат игрокам. Она ниже того, что могли бы заплатить им владельцы. Это не очень хорошо и для маркетинга, и для развития игры. Есть опыт бейсбола, который говорит о том, что успех не зависит от наличия потолка зарплат.



С тем, как потолок функционировал в последние годы, было немало проблем. В частности, с курсом канадского доллара, а также тратами команд. Курс канадского доллара начал немного расти, в следующем сезоне мы ожидаем некоторого роста доходов в этой связи. Предстоящий год может получиться более удачным», – цитирует Фера Sportsnet.

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