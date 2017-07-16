Попугаев: хочется подписать контракт с «Нью-Джерси»

Форвард системы «Нью-Джерси Дэвилз» Никита Попугаев поделился впечатлениями от пребывания в лагере развития клуба.



«Очень приятно поближе познакомиться со всеми ребятами, со всем персоналом, менеджерами. Впечатления хорошие. Надеюсь показать себя с лучшей стороны.



У меня есть сильные стороны как у игрока, главное – развивать их. Бросок, видение игры. Работаю над стартовой скоростью, больше внимания уделяю игре в обороне. Хочется, конечно, подписать контракт с «Нью-Джерси», проявить себя в главном лагере осенью, чтобы в основу попадать», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.

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