Брюле станет игроком «Трактора»

Как стало известно «Чемпионату», в ближайшее время нападающий Жильбер Брюле станет игроком челябинского «Трактора». Ранее 30-летний Брюле покинул предсезонный сбор нижнекамского «Нефтехимика» и был отправлен на дополнительное медицинское обследование.

Форвард «Нефтехимика» Брюле отправлен на дополнительный медосмотр

Канадский нападающий выступает в КХЛ на протяжении трёх сезонов. Ранее он защищал цвета «Автомобилиста» и «Медвешчака», а большую часть прошлого сезона провёл в «Нефтехимике», забросив 12 шайб и отдав 20 голевых передач в 37 матчах регулярного чемпионата.

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