Новокузнецкий «Металлург» отбыл на сбор в Сочи

Новокузнецкий «Металлург» отбыл на очередной этап подготовки к чемпионату ВХЛ отбыл в Сочи. Сбор продлится две недели.
На сбор отправились следующие хоккеисты:
Вратари: Иван Старостин, Владислав Югов, Иван Касутин, Андрей Литвинов;
Защитники: Эдуард Михайлов, Кирилл Щукин, Иван Гуляев, Марк Скутар, Даниил Арефьев, Роман Дерлюк, Надир Ислямов, Зигурдс Подзиньш, Михаил Тюляпкин, Евгений Штайгер;
Нападающие: Денис Дюрягин, Илья Мусин, Кирилл Зиновьев, Евгений Каницкий, Денис Лудцев, Савелий Малетин, Александр Шевченко, Алексей Басков, Максим Вешуткин, Бруно Мраз, Дмитрий Воробьёв, Сергей Коростин, Алексей Красильников, Айнарс Подзиньш.