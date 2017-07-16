Кареев: задача одна – выиграть Олимпиаду, и неважно с игроками НХЛ или без

Вратарь «Салавата Юлаева» Андрей Кареев рассказал о своих целях на олимпийский сезон.

Кареев: я конкуренции со Скривенсом не боюсь

«Я просто работал, мне выпал шанс. Поехал в сборную, старался выкладываться на полную, с ответственностью подходил к тренировкам и матчам. Я работал с новыми для себя тренерами, они мне подсказывали, давали советы. Я получил очень хороший опыт. Любой, кто попадает в состав сборной, рассчитывает попасть на чемпионат мира. И я не исключение.



Ставлю задачу сыграть на Олимпиаде. Без разницы, что говорят. Задача одна – выиграть Олимпиаду. А с игроками НХЛ или без – неважно.



Если бы игроки НХЛ точно поехали на Олимпийские игры, всё равно бы ставил задачу сыграть в Корее. А почему нет? Нужно всегда ставить максимальные цели», – цитирует Кареева «Бизнес online».