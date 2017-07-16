Татар: ещё есть время, чтобы договориться с «Детройтом»

Нападающий «Детройта» Томаш Татар рассказал о ходе переговоров с клубом о новом контракте. Хоккеист хочет подписать долгосрочный контракт на шесть-семь лет с годовым окладом $ 6 млн. Татар подал документы в арбитраж.



«Детройт» дал мне шанс начать карьеру в НХЛ. Это отличная организация. Но это бизнес. Несмотря на всё положительное, это не будет влиять на подобные решения. Время покажет. Ещё есть время, чтобы договориться», – сказал хоккеист.

В сезоне-2016/17 26-летний форвард набрал 46 (25+21) очков в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ.