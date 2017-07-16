Быков: в Швейцарии власти создают все условия для спорта, следят за здоровьем

Бывший главный тренер сборной России, двукратный обладатель кубка Гагарина Вячеслав Быков рассказал, что не может оценивать свой вклад в развитие швейцарского хоккея.



«Не мне судить, поднял ли я тут хоккей. Но вообще повлиял приход качественных игроков из других стран и правильное распределение иностранной рабочей силы. Ведь в Швейцарии работал лимит — сначала не больше двух легионеров, потом рамки чуть расширили. Можно было брать тренеров из-за границы.



Швейцария — вообще спортивная страна. Помимо футбола и хоккея тут очень развит велоспорт, хорошо играют во флорбол, в большой теннис — вспомните о Роджере Федерере. Люди много бегают, во всё играют даже на коммунальном уровне. Выходи во двор и занимайся в любом возрасте, а власти создадут тебе все условия. За здоровьем нации следят очень внимательно», — цитирует Быкова официальный сайт лиги.

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