Бабинцев: в первую неделю сборов юниорской сборной было тяжеловато

Защитник юниорской сборной России U18 Глеб Бабинцев поделился впечатлениями от тренировочного сбора команды.



«Мне нравится, как проходит сбор: у нас хорошие интенсивные тренировки, всё отлично. Чуть тяжеловато было в первую неделю: даже не смотря на то, что летом занимаешься, втягивающие тренировки всё равно даются непросто. С этого понедельника начался лёд, уже на второй день прошла двухсторонка. Играли в паре с Андреем Прибыльским из «Динамо». Хоть до этого мы и не были с ним знакомы, общий язык нашли без проблем, с первых же смен взаимодействие пошло хорошо. На льду пока действуем без силовой борьбы. Тренируемся, занимаемся по группам: защитники отдельно, нападающие отдельно. Пока часть занимается на льду, вторая – тренируется на земле: или на улице, или в тренажерном зале. Могу сказать уверенно: настроение у всех отличное и позитивное», — цитирует игрока официальный сайт ФХР.

Юниорская сборная U18 продолжает подготовку к сезону