Владелец «Аризоны»: Токкет — такой же забияка из Филадельфии, как и я

Владелец клуба Национальной хоккейной лиги «Аризона Койотс» Эндрю Барроуэй прокомментировал назначение Рика Токкета на пост главного тренера клуба. Тренер подписал контракт на четыре года.



«Я не мог упустить возможность нанять его на работу. В моём представлении Токкет — такой же забияка из Филадельфии, как и я. Жители Филли обладают врожденной спесью. Мне нравится его энергичность и тот факт, что где бы он ни играл или тренировал, его любили. Все хотели играть за Токка», — приводит слова Барроуэя официальный сайт лиги.

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