Дадонов: хотел играть в НХЛ с Шипачёвым, но, может, и к лучшему, что не вышло

Нападающий Евгений Дадонов рассказал подробности своего перехода в клуб НХЛ «Флорида Пантерз».



«Я решил воспользоваться возможностью уехать. Конечно, Игры в Корее – это очень сильный аргумент, но всё равно моя мечта была поехать в НХЛ. А тут как раз поступило предложение, в котором меня даже порадовала не финансовая составляющая, а срок. Не год, когда клуб в тебе не уверен, а целых три сезона. Я очень много размышлял на тему отъезда, много думал. В один вечер вроде бы решаю для себя, что надо уезжать, а утром снова появляются сомнения.



Ещё до всех вариантов мы с Вадимом обсуждали возможность поиграть за океаном вместе. Ещё не существовало никаких предложений, да и впервые мы это стали обсуждать в 2015 году. Да, было бы неплохо сыграть в одной команде НХЛ. Не получилось, но, может, и к лучшему. Так сложилось, что мы оказались в разных командах. Но, может быть, так будет лучше для нас обоих», — цитирует Дадонова «Спорт-экспресс».

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