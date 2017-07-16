Гласс: есть определённое давление, но я знаю, на что способен

Нападающий системы «Голден Вегас Найтс» Коди Гласс прокомментировал подписание с клубом трёхлетнего контракта новичка.



«Есть определённое давление, но я знаю, на что способен. В „Вегасе“ верят в меня. Я докажу, что клуб не ошибся», — приводит слова Гласса официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



18-летний хоккеист набрал 94 (32+62) очка в 69 матчах прошедшего регулярного чемпионата Западной хоккейной лиги выступая за «Портленд». В 11 матчах этапа плей-офф на его счету 9 (4+5) результативных баллов.

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