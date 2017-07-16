Чешский журналист: ЦСКА собрал состав, как при брежневском СССР

Чешский журналист Марек Хедбавны предположил, что в грядущем сезоне московский ЦСКА может выиграть Кубок Гагагрина.
«Сейчас московский ЦСКА собрал состав, как при брежневском СССР. Из-за океана к уже сильной команде присоединились Никита Нестеров, Михаил Григоренко и Роман Любимов. Из „Сибири“ пришли Сергей Шумаков, Максим Шалунов и Константин Окулов, из „Салавата“ — Кирилл Капризов. Помимо этого, удалось сохранить других сильных игроков. Такой состав должен привести ЦСКА к долгожданному трофею. Это докажет, что ЦСКА может играть и без Александра Радулова», — приводит слова журналист Hokej.cz.
Да Косты не будет в ЦСКА, а «Даллас» хочет вернуть Ничушкина через сезон
Московский ЦСКА не ждёт возвращения француза Стефана Да Косты и закрывает товарищеские матчи с «Сибирью» от зрителей – в итогах дня.