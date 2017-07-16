Генменеджер «Вегаса»: молодому игроку не помешает год или два сыграть в юниорах

Генеральный менеджер «Вегас Голден Найтс» Джордж Макфи рассказал об отношении к молодым хоккеистам.



«Мы не собираемся никого торопить. Молодому хоккеисту никогда не помешает год или два провести в молодёжном хоккее. Лучше подержать его там чуть дольше, чем выпустить на лёд в НХЛ неподготовленным. Это как в школе из седьмого класса сразу перейти в 11-й. Сложности возникают не только на льду, но и в общении. Мы не будем торопиться с выводами относительно готовности ребят к НХЛ», — цитирует Макфи официальный сайт лиги.

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