СКА выложил видео полёта над «Хоккейным городом»

Петербургский СКА на своём официальном сайте выложил видео полёта над тренировочным центром «Хоккейный город СКА».



Петербургская команда вышла из отпуска 3 июля, исключение было сделано только для хоккеистов, принимавших участие в чемпионате мира — 2017: они вышли из отпуска 10 июля. На следующий день после сбора всего состава, 11 июля, «армейская» команда начала первый тренировочный сбор, который будет проходить в Санкт-Петербурге до 27 июля.



Посмотреть видео можно на официальном канале СКА в YouTube.