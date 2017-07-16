Палат: мне нравится давление, готов оправдывать ожидания

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Ондржей Палат после подписания нового контракта с клубом рассказал об ожиданиях болельщиков. Новое соглашение хоккеиста рассчитано на пять лет, и по нему он в среднем будет получать $ 5,3 млн в год.



«Мне нравится такое давление. Я один из тех ребят, кто долго играет в нашей команде. Поэтому от меня многого ждут. И я готов оправдать эти ожидания», — приводит слова Палата официальный сайт НХЛ.



В прошлом сезоне 26-летний Палат в составе «Лайтнинг» принял участие в 75 матчах НХЛ, в которых забросил 17 шайб и стал автором 35 результативных передач, набрав 52 очка при показателе полезности «+8», а также отбыл 39 минут штрафа.

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