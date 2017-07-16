Гюнцель: никогда не думал о победе в Кубке, сейчас наслаждаюсь каждой секундой

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Джейк Гюнцель поделился впечатлениями от победы в Кубке Стэнли.



«Когда привёз кубок Стэнли в родной город, только тогда поверил, что это действительно происходит. Это очень волнительно. Я всю жизнь ради этого работал. Тут собрались моя семья, друзья. Я видел, как они взволнованы. Всё это очень приятно.



Если бы год назад мне сказали, что я привезу кубок Стэнли на каток, где играл в детстве, я бы рассмеялся. Я этого никак не ожидал. Я стараюсь впитать в себя каждую секунду», — цитирует Гюнцеля официальный сайт НХЛ.

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