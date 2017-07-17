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Шахрайчук: уговорить стоящих легионеров подписать контракт с «Кузней» нелегко

17 июля 2017, понедельник. 08:46. Хоккей

Главный тренер «Кузни» Вадим Шахрайчук рассказал, какие задачи ставятся перед командой в это межсезонье, в частности, во время сбора в Сочи.

«Основная задача – сузить круг кандидатов на попадание в основной состав, заложить фундамент физической подготовки, так как в Новокузнецке у нас был втягивающий цикл, ну и, конечно же, больше внимания уделим тактическим занятиям – поработаем над игрой в неравных составах. Итогом сбора в Сочи станет контрольный матч с местным хоккейным клубом, где мы увидим, кто на что способен и насколько команда готова к турниру в Нижнем Новгороде.

Работа по приобретению новых хоккеистов ведётся, но пока конкретные сроки называть не буду. Понимаете, какой бы статус ни имела наша команда – экс-клуб КХЛ или клуб ВХЛ с очень хорошим финансированием по меркам этой лиги, но уговорить стоящих легионеров подписать контракт не так уж и легко. Если у иностранца есть подобное или похожее предложение из Финляндии, Чехии, Австрии, то он предпочитает оставаться в Европе. Так что мы должны предлагать или намного больше денег, или сам хоккеист понимает, что для него переход в «Металлург» — это мотивация, ведь можно проявить себя в Высшей лиге и потом подписать контракт с клубом КХЛ», — приводит слова Шахрайчука официальный сайт «Кузни».

Новокузнецкий «Металлург» отбыл на сбор в Сочи
Источник: Официальный сайт ХК "Металлург" (Новокузнецк) Сообщить об ошибке
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Теги
ХК Металлург Нк Вадим Шахрайчук
Новости. Хоккей
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