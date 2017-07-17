Мохорич назначен тренером вратарей «Адмирала»

Руководство «Адмирала» объявило о подписании соглашения с Клементом Мохоричем, который будет исполнять в команде обязанности тренера голкиперов вместо ушедшего в ЦСКА Константина Власова, сообщает официальный сайт клуба.



В прошлом сезоне Мохорич работал с вратарями в «Словане», а перед этим – два сезона в «Медвешчаке». Также он являлся тренером голкиперов в сборных Югославии и Словении. Будучи игроком, Клемент выступал в составе люблянской «Олимпии», с которой завоевал 11 золотых медалей чемпионата Словении, а также в сезоне-2002/03 защищал цвета минского «Керамина», с которым завоевал серебро чемпионата Беларуси.