Владелец «Вегаса»: я пришёл в НХЛ побеждать. Готов тратить без ограничений

Владелец «Вегас Голден Найтс» Билл Фоли рассказал о своей финансовой политике и подготовке клуба к своему первому в истории сезону в НХЛ.



«Когда я нанимал Джорджа Макфи генеральным менеджером, он спросил меня, готов ли я тратиться на полный потолок зарплат. Я ответил ему так: «Билл Фоли пришёл в НХЛ побеждать. У нас нет ограничений.



Мы проводили маркетинговые исследования и выяснили, что в районе Лас-Вегаса около 220 тысяч преданных поклонников хоккея. Это люди из Миннесоты, Канады, северо-восточных областей, которые переехали в более тёплый климат. Наши цены на билеты – одни из самых высоких в лиге, средняя стоимость составляет $ 88 (средняя цена в НХЛ – $ 70. – Прим. «Чемпионата»). Так что материально мы будем очень сильны. Стадионом я владею лишь на 15%, остальное – частные инвестиции, так что на арене мы просто жильцы-арендаторы. В то же время я владею клубом на 70%, моя философия – доброжелательная диктатура. У нас нет совета директоров, потому что я – единственный член этого совета.



Мы заключили великолепную сделку с телекомпанией ATT Sports Net, чтобы быть на телеэкранах на всей территории Скалистых гор. Речь не только о Лас-Вегасе, нас будут показывать в Айдахо, Вайоминге, Монтане, Юте, на востоке Калифорнии, на северо-западе Аризоны. Рассчитываем, что «Голден Найтс» вытеснит «Колорадо Эвеланш» на этих телевизионных рынках», — приводит слова Фоли журнал Forbes.



Стоит добавить, что Фоли – уроженец штата Техас, сделавший состояние на рынке финансовых услуг. В настоящее время он занимается страховым и отельным бизнесом, а также виноделием.