Еглич: организация и тренировочный процесс в «Торпедо» — на высшем уровне

Словенский форвард «Торпедо» Жига Еглич в первом интервью в качестве игрока нижегородского клуба рассказал о себе и прокомментировал свой переезд в Россию.



«Впечатления отличные! Организация, инфраструктура, тренировочный процесс – всё на высшем уровне. Уровень нагрузок с первых дней достаточно высок, но мне это нравится: ведь подобная работа обязательно принесёт плоды в сезоне. Такова уж работа спортсмена: находиться в постоянных разъездах. За семь лет вне Словении я к этому уже привык, поэтому проблем подобного плана не вижу. При этом каждый хоккеист стремится расти в профессиональном плане. И «Торпедо» — это отличный шанс подобного роста для меня.



Две шайбы в ворота сборной России на ОИ-2014 были и остаются одними из лучших хоккейных моментов в моей памяти. Сборная Словении выступила очень достойно на сочинской Олимпиаде, и каждый хоккеист был горд своей игрой на турнире. Надеюсь, что голевая удача вновь будет сопровождать меня на российских ледовых аренах. Я простой счастливый парень, который с удовольствием относится к жизни и любит улыбаться. Надеюсь, что смогу принести этим пользу в плане создания микроклимата. Но ещё больше пользы рассчитываю принести своей игрой на льду. Болельщикам желаю приходить на игры и поддерживать нас так, как они всегда делают это в Нижнем Новгороде. Вместе мы сможем сотворить что-то по-настоящему интересное!» — приводит слова Еглича официальный сайт нижегородского «Торпедо».

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