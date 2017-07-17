А. Хацей: хоккейная династия обязывает – стараюсь равняться на отца и дядю

Нападающий «Спартака» Арсений Хацей рассказала о планах на будущее, а также о помощи со стороны отца и дяди – Игоря и Евгения Хацеев.



«Я подписал двусторонний контракт со «Спартаком», и мне сказали ехать в Воскресенск на сборы. Хочу выступать на хорошем уровне, показывать достойный хоккей, добиваться вместе с командой побед, хочется идти как можно выше, пробиваться в КХЛ. Что же касается конкретно Воскресенска, то будем работать – команда хорошая, подобрался отличный коллектив. Будем биться за хорошие позиции в турнирной таблице.



Дисциплинирует ли фамилия Хацей? Да, конечно, хоккейная династия обязывает. И отец, и дядя всегда были для меня примером. В хоккейной жизни я всегда стараюсь равняться на них, у них немало сезонов на хорошем уровне, я следил за их выступлениями. Сейчас они пристально наблюдают за мной, дают наставления, подсказки. Мы постоянно на связи, реже видимся. Я стараюсь работать, не подводить их», — приводит слова Хацея официальный сайт «Спартака».