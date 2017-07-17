Бадюков: шанс поехать на ОИ-2018 не был ключевым фактором для вернувшихся из НХЛ

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков поделился мнением о возвращении российских игроков в КХЛ на олимпийский сезон.



«Отъезд российских игроков из НХЛ не является поводом для беспокойства, Россия также может переживать насчёт отъезда Шипачёва и Дадонова за океан именно в олимпийский сезон. Решения, принятые о возвращении в Россию, в дальнейшем могут помочь некоторым игрокам поехать на Олимпиаду-2018. Не думаю, что шанс поехать на Олимпийские игры был ключевым аргументом в выборе игроков, Шипачёва и Дадонова – это не остановило, а у Ковальчука своя история. Беттмэн жёстко заявил о своей позиции, касательно отъезда игроков на Олимпиаду. Такое решение легко понять, в НХЛ – это бизнес и ничего личного, но я надеюсь, были разговоры и о том, что будет найден компромисс, и часть игроков, не в том количестве, котором бы хотелось, — поедет на Олимпийские игры. Но это всё разговоры. Такое решение было неправильным с точки зрения продвижения хоккея», — сказал Бадюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ярославом Дехтярёвым.

«Русские уходят?» Хоккеисты покидают НХЛ ради Олимпиады За океаном отметили важность олимпийского фактора, забеспокоившись о решении некоторых россиян остаться дома из-за Олимпиады.