Малкин: никогда этого не скрывал – я везде с гордостью ношу имя магнитогорца

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин принял участие в праздновании Дня металлурга в Магнитогорске, в ходе которого нападающему «Магнитки» Сергею Мозякину была вручена именная золотая клюшка.



«Знаете, я много летаю, живу, можно сказать, за границей, и бывал в разных городах, но всегда называю себя магнитогорцем. Я никогда этого не скрывал – везде с гордостью ношу имя магнитогорца. Я хочу поздравить вас, нас, с этим праздником, с Днём города, с Днём металлурга!



Хоккейный «Металлург», так же и моя команда, часть меня, и я хочу пожелать им удачи, чтобы в следующем году как можно больше ребят попали на Олимпийские игры, выиграли их, и чтобы выиграли Кубок КХЛ. Всем болельщикам хочу пожелать крепкого здоровья. Спасибо вам, что болеете за нас, переживаете. Где бы мы ни находились – мы всегда будем магнитогорцами. Спасибо!» — приводит слова Малкина официальный сайт клуба.

Капитан «Магнитки» Мозякин получил в подарок именную золотую клюшку