Гомоляко: Брюле зависим от партнёров, но в «Тракторе» сможет сыграть удачно

Чемпион России и известный в прошлом нападающий Сергей Гомоляко прокомментировал переход Жильбера Брюле из «Нефтехимика» в челябинский «Трактор».



«Сможет ли Брюле раскрыться по-новому в «Тракторе»? Может быть. Тут надо смотреть комплексно. Он хороший хоккеист, но он зависит от партнёров. Мы прекрасно знаем, что если бы у него были партнёры, как в других лигах, он выглядел бы неплохо. Он себя зарекомендовал, просто у него не было партнёров, которые отдали бы хорошую передачу, а забить он может. В «Нефтехимике» сложилась тройка иностранцев, которая играла друг с другом, поэтому он там и показал хорошую игру. Я думаю, Анвар Гатиятулин найдёт хороших партнёров для него, чтобы он и в «Тракторе» показал свою лучшую игру.



Вряд ли на Брюле как-то отрицательно отразится то, что он прошёл сборы в «Нефтехимике», а теперь будет тренироваться с челябинским клубом. Наоборот, сильнее будет! Предсезонная подготовка в клубах различается не так сильно», — сказал Гомоляко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Колышевым.

Брюле перейдёт в «Трактор», а Георгиев продолжит карьеру за океаном Новый легионер «Трактора», выбор Георгиева, мечта Да Косты и оптимизм Кареева – в итогах дня.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в соцсети «ВКонтакте».