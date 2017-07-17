Матч-центр Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Пивцакин: если бы позвали в тренировочный лагерь в Америке, то я бы рванул

17 июля 2017, понедельник. 14:07. Хоккей

Защитник Никита Пивцакин прокомментировал продление контракта с ЦСКА на один год, а также выразил удивление в связи с отсутствием интереса из Северной Америки.

«Для меня этот год очень важен, чтобы доказать и себе, и окружающим, что я хороший хоккеист. Но выбора особого не было. Права на меня принадлежат «армейцам», они предложили договор на сезон, и я его принял. Не особо переживаю по поводу срока, хотя, конечно, могли и два предложить. Но мы сошлись на годичном контракте. Думаете, от недоверия? Я отношусь к этому иначе. Покажу себя – предложат длинный контракт. Не скажу, что в прошлом сезоне мне не доверяли. Когда я выходил на площадку, то очень старался, но в ЦСКА много защитников и идёт постоянная ротация состава. Рассуждать же о том, почему тренера уволили или не уволили, я не могу, так как это не моё дело. Но никаких обид нет. Почему я не играл, мне не объясняли. Да и я не просил объяснений. Нужно хорошо работать на тренировках.

В Америку меня не приглашали. Если бы позвали хотя бы в какой-нибудь тренировочный лагерь, то я бы рванул, но не было даже никаких разговоров. Я же не поеду туда напрашиваться, мол, возьмите меня, пожалуйста, потренироваться. Вы же не можете приехать и сказать: «Возьмите меня на TSN работать». Если серьёзно, то мой агент действительно не предлагал никаких других вариантов. Я вообще изначально хотел выступать за ЦСКА и просто ждал дня, когда можно будет заключить контракт. После победы в Баффало на молодёжном чемпионате мира были только разговоры. Никакой конкретики. Но я бы хотел себя попробовать за океаном. Очень странно, но у меня действительно нет ответа на вопрос почему. За всё время после того чемпионата мира не было предметного интереса. Может быть, из-за того, что я английский плохо знаю? Шучу, конечно. Но опять же у меня впереди сезон, чтобы показать себя», — приводит слова Пивцакина «Спорт-экспресс».

Источник: Спорт-экспресс Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
ХК ЦСКА Никита Пивцакин
Новости. Хоккей
17 июля 2017, понедельник
15:16 Салак: мне нравится Новосибирск, это русский Монреаль
14:35 Клинкхаммер: новость об уходе Вудкрофта меня немного шокировала
14:07 Пивцакин: если бы позвали в тренировочный лагерь в Америке, то я бы рванул
14:00 Гомоляко: Брюле зависим от партнёров, но в «Тракторе» сможет сыграть удачно
13:40 Малкин: никогда этого не скрывал – я везде с гордостью ношу имя магнитогорца
13:05 Майоров: уверен, у «Магнитки» и сейчас есть план выхода на звёздный уровень
12:35 Бадюков: шанс поехать на ОИ-2018 не был ключевым фактором для вернувшихся из НХЛ
12:20 Метсола: всегда хочется играть лучше, чем в прошлом сезоне, это моя главная цель
11:49 А. Хацей: хоккейная династия обязывает – стараюсь равняться на отца и дядю
11:21 Капитан «Магнитки» Мозякин получил в подарок именную золотую клюшку
11:17 Бывший форвард «Рейнджерс» Пирри присоединился к Кляйну в «Цюрихе»
10:57 Кожевников: на старте сезона «Амуру» не позавидуешь — экстремальный режим
10:50 «Сан-Хосе» выкупил полосу в местной газете, чтобы поблагодарить форварда Марло
10:28 Тянулин: 2 команды в НХЛ предлагали контракт, но я приехал на сборы в «Ак Барс»
10:14 Еглич: организация и тренировочный процесс в «Торпедо» — на высшем уровне
10:02 Владелец «Вегаса»: я пришёл в НХЛ побеждать. Готов тратить без ограничений
09:43 Мохорич назначен тренером вратарей «Адмирала»
09:23 Кожевников: 33 дня олимпийского перерыва в КХЛ — это явный перебор
08:46 Шахрайчук: уговорить стоящих легионеров подписать контракт с «Кузней» нелегко
00:36 «Эдмонтон» подписал новый контракт с защитником Симпсоном
16 июля 2017, воскресенье
23:46 Нападающий Сопанен не прошёл медосмотр и покинет «Куньлунь»
23:00 Гюнцель: никогда не думал о победе в Кубке, сейчас наслаждаюсь каждой секундой
22:26 Палат: мне нравится давление, готов оправдывать ожидания
21:46 Официальный сайт НХЛ: лучший вратарь лиги — Холтби, Бобровский — 2-й
21:10 Генменеджер «Дэвилз»: переговоры с Северсоном продолжаются, время есть
20:44 СКА выложил видео полёта над «Хоккейным городом»
20:00 Новиков: Да Коста пригодился бы ЦСКА, но всё решило его желание играть в НХЛ
19:45 Генменеджер «Вегаса»: молодому игроку не помешает год или два сыграть в юниорах
19:03 Шеро: хотя это всего лишь сборы, Хишир полностью оправдал мои надежды
18:19 Сузуки: выступление за новую команду лиги только вдохновляет
17:56 Чешский журналист: ЦСКА собрал состав, как при брежневском СССР
17:15 Гласс: есть определённое давление, но я знаю, на что способен
16:52 Дадонов: хотел играть в НХЛ с Шипачёвым, но, может, и к лучшему, что не вышло
16:24 Макфи: «Вегас» подписал самых перспективных хоккеистов из своей системы
15:51 Владелец «Аризоны»: Токкет — такой же забияка из Филадельфии, как и я
15:22 Кессел: не думал, что смогу два раза подряд стать обладателем Кубка Стэнли
14:55 Бабинцев: в первую неделю сборов юниорской сборной было тяжеловато
14:26 Быков: в Швейцарии власти создают все условия для спорта, следят за здоровьем
13:49 Татар: ещё есть время, чтобы договориться с «Детройтом»
13:06 Кареев: задача одна – выиграть Олимпиаду, и неважно с игроками НХЛ или без
12:45 Фридман: заинтересованные команды ещё могут прощупать почву для обмена Дюшейна
12:17 Новокузнецкий «Металлург» отбыл на сбор в Сочи
12:17 Брюле станет игроком «Трактора»
11:55 Кармашков: в «Амуре» встретили очень дружелюбно — помогали, подсказывали
11:48 Попугаев: хочется подписать контракт с «Нью-Джерси»
Все новости RSS
Партнерский контент
Кого вы считаете лучшим менеджером клуба КХЛ в нынешнем межсезонье?
Архив →
© championat.com, 2000–2017