Пивцакин: если бы позвали в тренировочный лагерь в Америке, то я бы рванул

Защитник Никита Пивцакин прокомментировал продление контракта с ЦСКА на один год, а также выразил удивление в связи с отсутствием интереса из Северной Америки.



«Для меня этот год очень важен, чтобы доказать и себе, и окружающим, что я хороший хоккеист. Но выбора особого не было. Права на меня принадлежат «армейцам», они предложили договор на сезон, и я его принял. Не особо переживаю по поводу срока, хотя, конечно, могли и два предложить. Но мы сошлись на годичном контракте. Думаете, от недоверия? Я отношусь к этому иначе. Покажу себя – предложат длинный контракт. Не скажу, что в прошлом сезоне мне не доверяли. Когда я выходил на площадку, то очень старался, но в ЦСКА много защитников и идёт постоянная ротация состава. Рассуждать же о том, почему тренера уволили или не уволили, я не могу, так как это не моё дело. Но никаких обид нет. Почему я не играл, мне не объясняли. Да и я не просил объяснений. Нужно хорошо работать на тренировках.



В Америку меня не приглашали. Если бы позвали хотя бы в какой-нибудь тренировочный лагерь, то я бы рванул, но не было даже никаких разговоров. Я же не поеду туда напрашиваться, мол, возьмите меня, пожалуйста, потренироваться. Вы же не можете приехать и сказать: «Возьмите меня на TSN работать». Если серьёзно, то мой агент действительно не предлагал никаких других вариантов. Я вообще изначально хотел выступать за ЦСКА и просто ждал дня, когда можно будет заключить контракт. После победы в Баффало на молодёжном чемпионате мира были только разговоры. Никакой конкретики. Но я бы хотел себя попробовать за океаном. Очень странно, но у меня действительно нет ответа на вопрос почему. За всё время после того чемпионата мира не было предметного интереса. Может быть, из-за того, что я английский плохо знаю? Шучу, конечно. Но опять же у меня впереди сезон, чтобы показать себя», — приводит слова Пивцакина «Спорт-экспресс».