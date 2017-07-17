Нападающий Архипов не принимает участия в ледовых тренировках «Ак Барса»

Форварды «Ак Барса» Дмитрий Архипов и Денис Голубев не принимают участия в игровых тренировках команды, которая находится на сборе в Финляндии. Архипову рекомендовано избегать физических контактов. При этом он участвует в силовых и беговых занятиях, сообщает «Спорт Бизнес Онлайн».



В финальной серии Восточной конференции КХЛ с магнитогорским «Металлургом» Архипов и Голубев получили повреждения, после которых всё это время восстанавливались.

Если видео не отображается, его можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте».