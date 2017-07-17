«Трактор» обменял из «Нефтехимика» форварда Брюле на денежную компенсацию

«Трактор» объявил о подписании однолетнего соглашения с канадским нападающим Жильбером Брюле, который был обменян из «Нефтехимика» на денежную компенсацию, сообщает официальный сайт челябинской команды.



Первую половину прошлого сезона Брюле провёл в составе хорватского «Медвешчака» и сыграл в 16 матчах КХЛ, в которых набрал 10 очков (6+4). В «Нефтехимике» он отыграл в 37 встречах КХЛ, забросил 12 шайб и отдал 20 результативных передач, набрав 32 очка при показателе полезности «0».

Ранее «Чемпионат» уже сообщал о сделке.

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