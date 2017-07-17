Назаров: желаем Брюле удачи в «Тракторе», поиск новых кандидатов идёт постоянно

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров прокомментировал расставание с форвардом команды Жильбером Брюле, который отправился в «Трактор».



«Жильбер Брюле – хороший хоккеист, от лица хоккейного клуба «Нефтехимик» могу пожелать ему удачи в «Тракторе». Теперь у нашей команды две свободные позиции для легионеров. Конечно, поиск новых кандидатов идёт постоянно. Мы следим за трансферным рынком. Такова хоккейная жизнь, одни игроки приходят в клуб, а другие из него уходят. Продолжаем усердно работать и готовиться к сезону», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.



Канадский нападающий выступает в КХЛ на протяжении трёх сезонов. Ранее он защищал цвета «Автомобилиста» и «Медвешчака», а большую часть прошлого сезона провёл в «Нефтехимике», забросив 12 шайб и отдав 20 голевых передач в 37 матчах регулярного чемпионата.

«Трактор» обменял из «Нефтехимика» форварда Брюле на денежную компенсацию