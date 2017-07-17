«Салават Юлаев» обменял Мальцева в «Сочи» на Солодухина

«Салават Юлаев» объявил об обмене игроками с «Сочи», в результате которого в уфимский клуб приехал форвард Вячеслав Солодухин, а в обратном направлении проследовал нападающий Дмитрий Мальцев, сообщает официальный сайт клуба.



В прошлом сезоне Солодухин защищал цвета «Ак Барса» и «Витязя». В составе казанской команды он сыграл в 5 матчах КХЛ, в которых не отметился результативными действиями, а за подмосковный клуб принял участие в 37 встречах, в которых набрал 3 очка (2+1) при показателе полезности «-8», а также отбыл 10 штрафных минут.

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