«Трактор» представил логотип сезона-2017/18, который сменит символ «70 лет нашей эры», с которым команда провела ретро-серию сезона-2016/2017 под названием «7 матчей – 7 эпох». Новый логотип появится на свитерах игроков в качестве шеврона слева на груди после 27 декабря, когда «Трактор» отпразднует 70-летие, сообщает официальный сайт клуба.



Официальным слоганом сезона-2017/2018 станет «Сила в поколении». Презентация концепции «Поколение Т» состоится на фестивале «Traktor Open 2017» 4 августа вместе с промороликом праздничного сезона. Также в продаже в клубном магазине после старта регулярного чемпионата появится атрибутика в стилистике «Поколения Т».

Фото : Официальный сайт ХК «Трактор»