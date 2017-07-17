Брюле: «Трактор» на хорошем счету в КХЛ, и я доволен, что стал его частью

Нападающий Жильбер Брюле прокомментировал свой обмен из «Нефтехимика» в челябинский «Трактор».



«Всё было просто: мне позвонил агент, который сказал: «Тебя обменяли в Челябинск». Я знаю историю Челябинска и команды «Трактор». Клуб на хорошем счету в Лиге, и я доволен, что стал его частью. За три сезона в КХЛ каждый выезд в Челябинск был тяжёлым. Любая команда хотела бы иметь такую шумную арену. Когда играешь дома, ты хочешь, чтобы соперник не был уверен в своих силах, чтобы он думал: «Чёрт, как же тут туго приходится». Когда я приезжал сюда, «Трактор» летал по льду, нам едва удавалось дотронуться до шайбы. Голова буквально шла кругом. «Трактор» любит играть на скорости, держать паузу, отдавать диагональные передачи. В Челябинске приходилось быть терпеливым – стоит выброситься на игрока с шайбой, тебя тут же обрежут пасом. Я даже не помню, чтобы я с кем-то выигрывал в Челябинске. В прошлом году «Нефтехимик» проиграл в Челябинске 0:6. Это был ужасный матч, и мы за него поплатились. Игрой с «Трактором» мы завершали выездное турне и после игры в Челябинске вернулись домой. Нам сказали явиться на тренировку к 6 утра, а потом мы бегали час на улице, несмотря на холод, лёд и снег вокруг. Затем была тренировка на льду, затем тренажёрный зал, затем бег по лестницам.



Возможный переход в «Металлург» в 2013 году? Тогда я играл в АХЛ. Меня то вызывали в «Финикс», то нет. В АХЛ дела шли хорошо, менеджер «Финикса» говорил, что я – лучший в команде и мне дадут шанс сыграть в НХЛ, с которой за год до этого я дошёл до финала конференции. Я думал, у меня появится реальная возможность, но всё ограничилось двумя-тремя домашними играми. Я хотел играть, но месяц просто тренировался с командой. Впоследствии я вновь оказался в АХЛ. В тот момент «Металлург» проявлял ко мне интерес, но я был не готов к переезду в Россию. Подготовка к новому сезону? У меня есть личный тренер. Он уже не первый год работает со мной и прописывает мне программу. Я встречаюсь с ним один или два раза в месяц, чтобы скорректировать подготовку, но по большей части готовлюсь сам. С «Нефтехимиком» я успел провести всего несколько дней. Я встретился с командой в Финляндии, а потом случился переход в «Трактор», — приводит слова Брюле официальный сайт «Трактора».

«Трактор» обменял из «Нефтехимика» форварда Брюле на денежную компенсацию