Пётр Воробьёв стал заместителем управляющего директора СКА по подготовке резерва

Пётр Ильич Воробьёв, возглавлявший команду «СКА-Нева» в сезоне-2016/17, продолжит работу в системе петербургского клуба в должности заместителя управляющего директора по подготовке резерва. Об этом сообщается на официальном сайте СКА.

68-летний специалист является заслуженным тренером России, который выигрывал медали чемпионата России с «Локомотивом» (1997, 1998, 1999), «Ладой» (2003, 2004, 2005), а также золото молодёжного чемпионата мира 1992 года в качестве тренера.

Под руководством Воробьёва «СКА-Нева» в прошлом сезоне занял второе место в регулярном чемпионате ВХЛ, в плей-офф дошёл до второго раунда.