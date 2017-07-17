Экс-главный тренер «Нефтехимика» Евгений Попихин возглавил «СКА-Неву»

Главным тренером «СКА-Невы» назначен Евгений Попихин. Пётр Воробьёв, работавший на этой должности в прошлом сезоне, перешёл в руководство клуба.

«Очень рад оказаться в таком клубе, как СКА, сейчас это одна из сильнейших систем в нашем хоккее. Предстоит много работы, в команде собрано много молодых игроков, которые хотят расти и выигрывать. Ожидаю очень интересный сезон.

Руководством озвучены цели: как подготовки резерва для первой команды, так и достижения спортивного результата – всегда играть на победу, показывать зрелищный и современный хоккей. Главное, чтобы игроки команды постоянно развивались, росли профессионально и стремились попасть в первую команду", — приводятся слова Попихина на официальном сайте клуба.

Как главный тренер, Попихин работал с клубами «Фрибур-Готтерон» (Швейцария), «Химик» (Мытищи), «Торпедо», «Автомобилист», «Амур» и «Нефтехимик». В 2006-2007 годах тренировал молодёжную сборную России, ставшую под его руководством серебряным призёром первенства мира. В 2010 году работал со второй сборной России, выиграв с ней турнир в Польше в рамках Европейского хоккейного вызова.