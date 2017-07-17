Матч-центр Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Стив Баек: в России больше мастеровитых игроков, чем в Северной Америке

17 июля 2017, понедельник. 18:09. Хоккей

Корейско-канадский специалист Стив Баек, приехавший по приглашению Владимира Юрзинова-старшего в Россию, рассказал о планах работы с молодёжной командой. Тренер уже работает в ледовом комплексе «Южный лёд» и готовится возглавить юниорскую команду «Морские львы».

«В прошлом году я познакомился с легендарным российским тренером Владимиром Юрзиновым и представителем ФХР Василием Казановым в тренировочном лагере в Риге. Они увидели, что я делаю на льду, и дали рекомендации на работу здесь. Я буду работать с командой юниоров «Морские львы» и с командой 2007 года рождения. Ставлю для себя цель сделать из ребят настоящую команду и чтобы как можно больше игроков попало потом в юниорские сборные России U16, U17 и U18.

Катание и владение клюшкой в России на высоком уровне. Но, как мне кажется, игрокам здесь не хватает физической подготовки, также можно поработать над броском и розыгрышем «один на один». В целом, я думаю, в России больше мастеровитых игроков, чем в Северной Америке. Российский хоккейный стиль отличается от североамериканского и шведского и больше ориентирован на индивидуальное мастерство игроков. Однако Канада берёт своё за счёт огромного числа занимающихся хоккеем, конкуренция там очень высокая. Но пробиться можно везде – если у тебя есть талант и страсть к игре, ты всё равно станешь настоящим хоккеистом», — сказал Баек.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Новости. Хоккей
17 июля 2017, понедельник
18:09 Стив Баек: в России больше мастеровитых игроков, чем в Северной Америке
17:49 Экс-главный тренер «Нефтехимика» Евгений Попихин возглавил «СКА-Неву»
17:38 Пётр Воробьёв стал заместителем управляющего директора СКА по подготовке резерва
17:20 «Филадельфия» подписала контракт новичка с Ноланом Патриком
17:09 Шалаев: «Авангард» предлагал Пивцакину 50-60 млн, но он хотел на порядок больше
16:48 Брюле: «Трактор» на хорошем счету в КХЛ, и я доволен, что стал его частью
16:25 Защитник «Чикаго» Кэмпбелл завершил карьеру после 17 сезонов в НХЛ
16:11 «Трактор» представил логотип сезона-2017/18
16:08 «Салават Юлаев» обменял Мальцева в «Сочи» на Солодухина
15:50 Назаров: желаем Брюле удачи в «Тракторе», поиск новых кандидатов идёт постоянно
15:47 «Трактор» обменял из «Нефтехимика» форварда Брюле на денежную компенсацию
15:40 Третьяк: желаю, чтобы в «Магнитке» было побольше Мозякиных и Малкиных
15:31 Нападающий Архипов не принимает участия в ледовых тренировках «Ак Барса»
15:16 Салак: мне нравится Новосибирск, это русский Монреаль
14:35 Клинкхаммер: новость об уходе Вудкрофта меня немного шокировала
14:07 Пивцакин: если бы позвали в тренировочный лагерь в Америке, то я бы рванул
14:00 Гомоляко: Брюле зависим от партнёров, но в «Тракторе» сможет сыграть удачно
13:40 Малкин: никогда этого не скрывал – я везде с гордостью ношу имя магнитогорца
13:05 Майоров: уверен, у «Магнитки» и сейчас есть план выхода на звёздный уровень
12:35 Бадюков: шанс поехать на ОИ-2018 не был ключевым фактором для вернувшихся из НХЛ
12:20 Метсола: всегда хочется играть лучше, чем в прошлом сезоне, это моя главная цель
11:49 А. Хацей: хоккейная династия обязывает – стараюсь равняться на отца и дядю
11:21 Капитан «Магнитки» Мозякин получил в подарок именную золотую клюшку
11:17 Бывший форвард «Рейнджерс» Пирри присоединился к Кляйну в «Цюрихе»
10:57 Кожевников: на старте сезона «Амуру» не позавидуешь — экстремальный режим
10:50 «Сан-Хосе» выкупил полосу в местной газете, чтобы поблагодарить форварда Марло
10:28 Тянулин: 2 команды в НХЛ предлагали контракт, но я приехал на сборы в «Ак Барс»
10:14 Еглич: организация и тренировочный процесс в «Торпедо» — на высшем уровне
10:02 Владелец «Вегаса»: я пришёл в НХЛ побеждать. Готов тратить без ограничений
09:43 Мохорич назначен тренером вратарей «Адмирала»
09:23 Кожевников: 33 дня олимпийского перерыва в КХЛ — это явный перебор
08:46 Шахрайчук: уговорить стоящих легионеров подписать контракт с «Кузней» нелегко
00:36 «Эдмонтон» подписал новый контракт с защитником Симпсоном
16 июля 2017, воскресенье
23:46 Нападающий Сопанен не прошёл медосмотр и покинет «Куньлунь»
23:00 Гюнцель: никогда не думал о победе в Кубке, сейчас наслаждаюсь каждой секундой
22:26 Палат: мне нравится давление, готов оправдывать ожидания
21:46 Официальный сайт НХЛ: лучший вратарь лиги — Холтби, Бобровский — 2-й
21:10 Генменеджер «Дэвилз»: переговоры с Северсоном продолжаются, время есть
20:44 СКА выложил видео полёта над «Хоккейным городом»
20:00 Новиков: Да Коста пригодился бы ЦСКА, но всё решило его желание играть в НХЛ
19:45 Генменеджер «Вегаса»: молодому игроку не помешает год или два сыграть в юниорах
19:03 Шеро: хотя это всего лишь сборы, Хишир полностью оправдал мои надежды
18:19 Сузуки: выступление за новую команду лиги только вдохновляет
17:56 Чешский журналист: ЦСКА собрал состав, как при брежневском СССР
17:15 Гласс: есть определённое давление, но я знаю, на что способен
Все новости RSS
Партнерский контент
Кого вы считаете лучшим менеджером клуба КХЛ в нынешнем межсезонье?
Архив →
© championat.com, 2000–2017