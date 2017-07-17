Стив Баек: в России больше мастеровитых игроков, чем в Северной Америке

Корейско-канадский специалист Стив Баек, приехавший по приглашению Владимира Юрзинова-старшего в Россию, рассказал о планах работы с молодёжной командой. Тренер уже работает в ледовом комплексе «Южный лёд» и готовится возглавить юниорскую команду «Морские львы».



«В прошлом году я познакомился с легендарным российским тренером Владимиром Юрзиновым и представителем ФХР Василием Казановым в тренировочном лагере в Риге. Они увидели, что я делаю на льду, и дали рекомендации на работу здесь. Я буду работать с командой юниоров «Морские львы» и с командой 2007 года рождения. Ставлю для себя цель сделать из ребят настоящую команду и чтобы как можно больше игроков попало потом в юниорские сборные России U16, U17 и U18.



Катание и владение клюшкой в России на высоком уровне. Но, как мне кажется, игрокам здесь не хватает физической подготовки, также можно поработать над броском и розыгрышем «один на один». В целом, я думаю, в России больше мастеровитых игроков, чем в Северной Америке. Российский хоккейный стиль отличается от североамериканского и шведского и больше ориентирован на индивидуальное мастерство игроков. Однако Канада берёт своё за счёт огромного числа занимающихся хоккеем, конкуренция там очень высокая. Но пробиться можно везде – если у тебя есть талант и страсть к игре, ты всё равно станешь настоящим хоккеистом», — сказал Баек.