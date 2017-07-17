Нападающий Пажо подписал с «Оттавой» новый контракт на три года и $ 9,3 млн

Нападающий Жан-Габриэль Пажо договорился с «Оттавой Сенаторз» о новом контракте, избежав арбитража. Как сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман, соглашение рассчитано на три года, за которые хоккеист заработает $ 9,3 млн.

По предыдущему двухлетнему контракту 24-летний центрфорвард зарабатывал по $ 900 тыс. в год. В прошедшем сезоне Пажо принял участие в 82 матчах регулярного чемпионата, в которых набрал 33 (12+21) балла за результативность. В плей-офф он помог своей команде дойти до финала Восточной конференции, в 19 играх игрок забросил восемь шайб и сделал две передачи.