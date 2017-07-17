«Амур» подписал контракт с нападающим Александром Фроловым на один год

«Амур» заключил одностороннее соглашение на один сезон с нападающим Александром Фроловым, сообщается на официальном сайте КХЛ.

Последние два сезона 35-летний хоккеист выступал за нижегородское «Торпедо». В регулярном чемпионате сезона-2016/17 он провёл 34 матча, набрав 18 (7+11) результативных баллов, в двух играх плей-офф отметился заброшенной шайбой. Всего в КХЛ на его счету 134 (54+80) очков в 278 матчах. После завершения сезона Фролов подписал контракт с новокузнецким «Металлургом» на один год, но затем расторг его.