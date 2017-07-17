Защитник Кевин Даллмэн подписал новый двухлетний контракт с «Барысом»

Хоккейный клуб «Барыс» официально объявил о подписании контракта с защитником Кевином Даллмэном. Игрок подписал двухлетнее соглашение. На текущей неделе защитник сборной Казахстана прибудет в Астану, где пройдёт медицинское обследование. Следом он присоединится к команде на сборах в Алма-Ате.

В прошлом сезоне 36-летний канадец провёл в регулярном чемпионате КХЛ 60 матчей и набрал 33 (9+24) очка, в 10 матчах плей-офф сделал 6 результативных передач. Кевин Даллмэн играет в «Барысе» с 2008 года. С 2012 по 2014 год он выступал за СКА из Санкт-Петербурга. Он занимает шестое место в списке самых результативных игроков КХЛ за всю историю лиги.