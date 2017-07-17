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Захаркин: «Югра» привезла в Минск шесть звеньев, надо посмотреть ребят в деле

17 июля 2017, понедельник. 19:49. Хоккей

17 июля хоккеисты «Югры» прибыли на предсезонный сбор в столицу Белоруссии и вечером провели первую тренировку на льду «Чижовка-Арены». Главный тренер команды Игорь Захаркин рассказал о задачах, поставленных для этого сбора.

«Мне очень понравилась «Чижовка-Арена». Я удивлён, насколько это интересный дворец спорта, как много здесь воздуха, как светло, какой отличный лёд. Потренировались с большим удовольствием, хотя были после очень трудного перелёта — всё-таки с пяти утра на ногах. Но, видимо, такие хорошие условия позволили ребятам потренироваться, что называется, с аппетитом. В целом мы всем довольны. Сейчас посмотрим атлетический зал. Думаю, что мы не ошиблись, выбрав «Чижовка-Арену» для проведения сборов.

Мы приехали в Минск с шестью звеньями. Нам нужно отобрать хоккеистов, надо посмотреть на ребят в деле. Да, мы много тренируемся, но состав всё равно определяется в матчах. Ещё одна задача — наигрывание нашей тактической модели, над которой мы работаем уже третью неделю. Также необходимо, чтобы ребята почувствовали, что они могут держать игровой темп, быть в ритме, проверим функциональную подготовленность. Это всё тренировочные задачи, но тем не менее никто не отменял цели выигрывать матчи", — цитирует Захаркина пресс-служба клуба.

20 и 23 июля югорчане сыграют два товарищеских матча с чемпионом белорусской экстралиги – ХК «Неман». 27 июля «Югра» стартует в «Кубке Минска», первым соперником станет ярославский «Локомотив», 28 июля сыграет против рижского «Динамо», 29 июля – финал. Сбор в Минске продлится до 30 июля.

Видео тренировки также можно посмотреть в официальном аккаунте клуба в «Инстаграме».

Источник: Официальный сайт ХК "Югра" Сообщить об ошибке
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ХК Югра Игорь Захаркин
Новости. Хоккей
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