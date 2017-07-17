Жирарди: в «Тампе» я почувствовал себя более голодным, чем был в «Рейнджерс»

Защитник Дэн Жирарди заявил, что после того, как «Нью-Йорк Рейнджерс» выкупил его контракт и он перешёл в «Тампа-Бэй Лайтнинг», у него появилось больше воодушевления и желания играть.

«Для меня команда стоит на первом месте. Я буду блокировать броски, делать всё возможное, чтобы шайба не зашла в наши ворота. Я не собираюсь выходить на лёд и ввязываться в драки, но всегда постою за товарищей по команде, буду завершать силовые приёмы и играть жёстко. Думаю, это поможет команде.

Когда «Рейнджерс» выкупили мой контракт, я не знал, означает ли это завершение карьеры. Но несколько клубов проявили ко мне интерес, а главное — «Лайтнинг». Стиви Ай позвонил мне, это много для меня значило. Он минут 20 говорил о том, как хочет видеть меня в «Тампе», какая у них хорошая команда. Это меня подкупило, хоть нам и пришлось ещё поторговаться.



Сейчас я чувствую себя более голодным, чем в любой из предыдущих годов. Возможно, я так долго играл за одну команду, что включил режим круиз-контроля, а такое может плохо отразиться на карьере. То, что со мной случилось, дало мне новый толчок. Я уже давно не чувствовал такое воодушевление перед новым сезоном", — цитирует Жирарди Tampa Bay Times.