Крис Хайт вошёл в тренерский штаб «Баффало»

«Баффало Сэйбрз» нанял Криса Хайта в качестве помощника главного тренера Фила Хаусли, сообщается на официальном сайте клуба. Кроме того, в клубе останется работать другой помощник тренера, Том Уорд.



39-летний специалист последние три сезона занимал аналогичную должность в фарм-клубе «Лос-Анджелес Кингз» в АХЛ и помог команде выиграть Кубок Колдера в сезоне-2014/15. До этого Хайт семь лет был помощником тренера в команде OHL «Гельф Сторм». В качестве игрока он большую часть карьеры провёл в АХЛ, набрав 91 (20+71) очко в 477 матчах.

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