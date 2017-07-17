Уильямс: сейчас замечательное время, чтобы играть в «Харрикейнз»

Нападающий Джастин Уильямс поделился впечатлениями от подписания контракта с «Каролиной Харрикейнз». Он уже выступал за команду в 2005-2009 годах и завоевал с ней Кубок Стэнли в 2006-м.



«Худшее, что можно сделать, придя в новую команду, — пытаться быть тем, кем ты не являешься. Пытаться быть „тем самым“ — большая ошибка. Я хочу быть собой, именно так я поступал в течение всей карьеры.



Не думаю, что на меня хотят взвалить какую-то ношу. Я здесь, чтобы быть самим собой. Думаю, генеральный менеджер Рон Фрэнсис и его помощники проделали великолепную работу, чтобы собрать эту команду. Многих из этих ребят не было здесь шесть-семь лет назад. Они молоды и добивались успеха на различных уровнях. Я просто хочу помогать им, быть опорой, потому что знаю сам, что нужно для успеха, что работает, а что нет.



Когда говоришь людям, не связанным с хоккеем, что едешь в Каролину, они спрашивают: „Ох ты, зачем тебе это?“ Но когда говоришь с хоккеистами, они всё понимают. Сейчас замечательное время, чтобы играть в „Харрикейнз“, а я хочу быть частью чего-то хорошего. Я играл в успешных командах, хочу сделать то же самое, буду стараться изо всех сил, чтобы это случилось здесь», — цитирует Уильямса Sportsnet.

Джастин Уильямс подписал контракт с «Каролиной» на два года и $ 9 млн