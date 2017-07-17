Фанат «Нэшвилла» узнал о выигрыше билета на финал НХЛ с опозданием в 39 дней

Болельщик «Нэшвилл Предаторз» Эндрю Фадж принял участие в розыгрыше бесплатных билетов на шестой матч финала Кубка Стэнли с «Питтсбург Пингвинз».



Конкурс проводился в «Твиттере», после того как Эндрю вошёл в число победителей, пресс-служба «хищников» 8 июня отправила ему личное сообщение, однако Фадж прочитал его только 17 июля — через 39 дней. Шестой матч, который стал решающим в финальной серии, состоялся 12 июня. «Питтсбург» выиграл встречу со счётом 2:0.



«Внутри меня всё умерло. Я никак не мог сам оплатить билет, чтобы пойти на ту игру. Сначала я подумал, что сообщение, в котором говорится, что я что-то выиграл, — это спам. А потом до меня дошло, что это было. Чуть с ума не сошёл.

Надеюсь, что мне перепадут ещё билеты от «Предаторз». Моя жена сильно разозлилась из-за этого, а ещё у меня двухлетний сын и семимесячная дочь, когда они поймут, что произошло, будут напоминать об этом всю жизнь. Но если ничего не перепадёт, я приму то, что сильно напортачил, и смирюсь с судьбой", — цитирует Фаджа Yahoo! Sports.