«Виннипег» подписал новый контракт с форвардом Липоном

«Виннипег Джетс» заключил контракт с нападающим Джей Си Липоном. Об этом сообщается на официальном сайте клуба. Соглашение с хоккеистом рассчитано на один год и носит двусторонний характер. Его зарплата на уровне НХЛ составит $ 650 тысяч.



24-летний Липон в прошедшем сезоне принял участие в 71 матче за «Манитобу Муз» в АХЛ и отметился 30 (12+18) баллами за результативность. Он дебютировал в НХЛ в сезоне-2015/16, на его счету девять матчей за основную команду. Липон был задрафтован в третьем раунде драфта 2013 года под общим 91-м номером.