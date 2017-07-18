Корноухов назначен директором хоккейной школы «Авангарда»

Евгений Корноухов возглавил хоккейную школу омского «Авангарда», сообщает официальный сайт клуба.

«Опыт и знания, накопленные Евгением Корноуховым, обязательно пригодятся нашей школе. Нашему клубу необходимо выходить на новый уровень в организационной и методологической частях подготовки резерва. За этим мы ждём улучшения спортивных результатов. Кроме того, осенью 2018 года откроется хоккейная академия „Авангард“, её строительство уже активно идёт. А значит, мы должны быть максимально готовы к применению самых современных наработок. Эти, а также многие другие направления и будет курировать Евгений Корноухов», — прокомментировал назначение президент «Авангарда» Владимир Шалаев.

Корноухов с сезона-2011/2012 работал главным тренером команды МХЛ «Омские Ястребы», в сезоне-2015/2016 был главным тренером «Авангарда».