Ассистент главного тренера минского «Динамо» Дэвисон перебрался в АХЛ

Канадец Роб Дэвисон, в прошлом сезоне исполнявший обязанности ассистента главного тренера минского «Динамо», перебрался на аналогичную должность в клуб АХЛ «Торонто Марлис», сообщает официальный сайт канадского клуба.



Тренерская карьера Дэвиса началась в 2014 году, когда он стал помощником главного тренера австрийского «Зальцбурга». Через два года он перебрался в минское «Динамо», с которым добрался до четвертьфинала плей-офф Западной конференции КХЛ, где минчане уступили в серии с ярославским «Локомотивом» со счётом 1-4. После года работы руководство «Динамо» решило не продлевать контракт с Робом.