Мартин: следующий контракт Тавареса будет для него последним в НХЛ

Форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Мэтт Мартин, который на протяжении семи сезонов выступал с нападающим Джоном Таваресом в «Нью-Йорк Айлендерс», прокомментировал ситуацию с новым контрактом Джона, который в конце следующего сезона станет неограниченно свободным агентом.



«Думаю, Джонни – очень преданный парень. Это сложное решение. Очевидно, что его следующий контракт свяжет его с клубом, где он закончит свою карьеру в НХЛ. Так что ему нужно об этом как следует подумать. Стэмкос прошёл через точно такую же ситуацию в прошлом году, но в итоге решил остаться дома.



Он не подписал контракт 1 июля, но я не думаю, что это означает его нежелание остаться в «Айлендерс». Просто ему необходимо время, чтобы подумать и сделать так, как лучше для его семьи. Хотел бы я как его друг, чтобы Джон перебрался в «Тампу»? Безусловно. Но прежде всего я хочу, чтобы он был счастлив, побеждал и был успешным», — приводит слова Мартина официальный сайт НХЛ.