«Рейнджерс» подписали контракт новичка с голкипером Георгиевым

«Нью-Йорк Рейнджерс» подписал трёхлетний контракт новичка с голкипером Александром Георгиевым, который получил статус свободного агента. В год он будет получать по $ 792 500.



C 2009 по 2014 год Александр выступал в составе «Химика», после чего перебрался в финский «ТПС», из которого в 2016 году уходил в аренду в «СаПКо». В прошлом сезоне в составе «ТПС» в Финской хоккейной лиге Георгиев провёл 27 матчей, в которых его коэффициент надёжности составил 1,7, а процент отражённых бросков – 92,29.

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