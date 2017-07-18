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Фролов: смущало, что Хабаровск находится далековато, но перелёты – часть работы

18 июля 2017, вторник. 11:27. Хоккей

Нападающий Александр Фролов, подписавший однолетний контракт с «Амуром», по прилёте в Хабаровск рассказал об ожиданиях от новой команды и нового сезона.

«Есть опытные ребята, есть много молодых и хороших. Только прилетел 10 минут назад, не успел ни познакомиться, ни поздороваться. Успел паре человек сказать «привет». Надеюсь, что познакомлюсь со всеми или позже сегодня, или завтра на тренировке.

Немного смущало, что Хабаровск находится далековато и много перелётов в течение сезона, но тот же Виталик Атюшов, который играет здесь уже несколько лет, хорошо себя чувствует. И я понял, что в перелётах ничего страшного нет, это часть работы.

Тренировки начнутся с завтрашнего дня. Сейчас надо пройти медосмотр, и не знаю, успею сегодня или нет, но завтра – точно. Конечно, я хочу показать, что я могу, выложиться по полной и быть полезным, насколько могу, команде. Это задача любого хоккеиста – стараться стать лучше каждый день, и не важно сколько тебе лет, нужно отдаваться полностью», — отметил Фролов в интервью клубной пресс-службе.

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«Амур» подписал контракт с нападающим Александром Фроловым на один год
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ХК Амур Александр Фролов
Новости. Хоккей
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