Бучневич: в Череповце хоккей больше чем просто спорт, команда в КХЛ нужна

Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс», воспитанник «Северстали» Павел Бучневич высказался о рейтинге клубов КХЛ, по которому череповецкая команда может покинуть лигу.

«Да, конечно, я в курсе. Надеюсь, что ситуация поменяется. Для Череповца хоккей больше чем просто какой-то вид спорта. Здесь нет ни футбола, ни баскетбола на таком высоком уровне. А спорт обязательно нужен в Череповце. Дети смотрят на игроков первой команды, они знают, что им есть куда расти, хоккейная школа очень хорошо развита и постоянно даёт игроков для сборной России. Хоккей обязательно нужен в этом городе. Лучше, если дети будут смотреть на хоккей, чем в компьютер. Обязательно нужна команда в КХЛ», — сказал Бучневич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.

Бучневич: с трибуны все себя чувствуют как минимум Кросби Нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич — о первом сезоне в НХЛ, поездке в фарм-клуб, жизни в Нью-Йорке и опасениях Шипачёва.

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