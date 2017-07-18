Курбатов: исключение «Кузни» — не наша история, ВХЛ получила сильный клуб

Исполнительный директор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов рассказал о формуле проведения нового сезона ВХЛ, а также прокомментировал вхождение новокузнецкого «Металлурга» в состав участников лиги.

«У каждой команды будет 52 игры дома и в гостях. Схема простая, понятная и справедливая. В плей-офф будет 16 команд. Деления на Запад и Восток не будет, первая команда будет играть с шестнадцатой.

Вы знаете, что у «Кузни» была скандальная история с исключением из КХЛ. Но это не наша история, мы получили сильным клуб с историей, профессиональным менеджментом и достаточным финансированием для того, чтобы выступать в ВХЛ», — передаёт слова Курбатова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.